عرعر 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, وفد وزارة المالية الذي سيقدم محاضرة مسائية الرؤية في المنطقة بعنوان " المالية وتمكين الرؤية ".وأكد سموه خلال الاستقبال أن مسائية الرؤية مبادرة تهدف إلى رفع وتيرة التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي ، لرفع مستوى الوعي برؤية المملكة 2030 وهياكلها وأنظمتها وبرامجها ومبادراتها التنفيذية، ولشحذ الهمم وتوجيه الطاقات، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.وتطلع سموه إلى أن يفتح ملتقى "مسائية الرؤية" ونقاشاته وتوصياته باباً واسعاً يؤسس لأرضية صلبة من العمل الجاد المخلص الذي يؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بفاعلية وكفاءة.فيما عبر وفد وزارة المالية ، عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله وتوجيهاته السديدة .// انتهى //14:12ت م0104