الطائف 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم, الورش التدريبية لملتقى المرشدين الطلابيين بالكلية التقنية بالطائف, بمشاركة 90 مرشدًا طلابيًا من تعليم الطائف لمدة يومين.وقدم عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية الدكتور ماجد العصيمي خلال الورش التدريبية, ورشة التدريب التقني والتعليمي نحو أهداف مشتركة تحدث فيها عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والوحدات التدريبية والبرامج التي تقدمها فيما قدم محمد الشهري من إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف ورشة في مهارات التعامل مع الطالب.كما جرى تنظيم ورشة لمتدربي الكلية التقنية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالطائف.من جهته أبان وكيل الكلية التقنية لخدمات المتدربين محمد الغامدي أنه بدأت زيارات طلاب المدارس في تعليم الطائف ومتدربي الوحدات التدريبية للمعرض الإرشادي المصاحب للملتقى الذي يشارك فيه عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة, حيث قام أكثر من 2000 متدرب وطالب من الوحدات التدريبية والتعليم العام بزيارة المعرض واطلعوا فيه على البرامج التوعوية والارشادية والتعريفية المقدمة من تلك الجهات المشاركة.// انتهى //15:44ت م0170