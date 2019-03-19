بريدة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسنظمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة القصيم, معرضًا بعنوان "طريقي إلى الجامعة"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وعدد من مديري تعليم المنطقة, ويستمر المعرض لمدة خمسة أيام بواقع 3 أيام للطلاب ويومين للطالبات, وذلك في الصالات الرياضية بالمدينة الجامعية بالمليداء.ويهدف المعرض إلى تعريف الطلاب والطالبات المقبلين على الدراسة الجامعية بآلية وشروط قبول المستجدين في الجامعة، وطريقة التقديم والتعريف بالكليات والأقسام والتخصصات المتاحة للقبول في الجامعة للعام الدراسي القادم.وشهد المعرض إقبالاً واسعًا في يوميه الأول والثاني، حيث تجاوز عدد زواره من طلبة الصف الثالث الثانوي بمنطقة القصيم أكثر من 700 طالب ، من 18 مدرسة في اليوم الأول، فيما تضاعفت أعداد الزوار في اليوم الثاني لتصل إلى أكثر من 1300 طالب من 30 مدرسة.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فهد بن سليمان الأحمد أن هذا المعرض يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على تعريف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المقبلين بطبيعة المرحلة الجامعية، وأبرز الكليات والتخصصات المتاحة للقبول في الجامعة وآلية وشروط القبول فيها، بالإضافة إلى تعريفهم بطريقة التقديم وكيفية اختيار التخصص وأهمية الحصول على النسبة العالية للوصول إلى التخصص الذي يرغبون القبول فيه والتعريف بآلية وطبيعة الدراسة فيه.// انتهى //15:44ت م0171