تبوك 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التدريب القسم النسوي أمس، دورة حول "الإسعافات الأولية"، استهدفت المرشدات الصحيات بتعليم المنطقة، ضمن التعاون المستمر بين الهيئة وجميع القطاعات الحكومية بالمنطقة, وذلك بمقر إدارة التدريب النسوي بتبوك.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسام الصالح, أنه تم تدريب 22 مرشدة صحية على تقديم الإسعافات الأولية لمحتاجيها حتى وصول سيارة الإسعاف، حيث تضمنت الدورة كيفية التعامل مع المصابين في الحوادث المرورية والإنعاش القلبي الرئوي وحوادث الغرق والحروق والنزيف والغصة والتسمم وغيرها من الإصابات الأخرى.وأشار الصالح إلى أن الهيئة تحرص بشكل دائم ومستمر عمل هذه الدورات لرفع التوعية بالإسعافات الأولية للمواطنين والمقيمين من خلال قسم التدريب " للرجال والنساء " بالإضافة لبرامج التعليم الطبي المستمر , داعيًا الجميع إلى عدم التردد والمبادرة بالتسجيل بالدورات والبرامج التي تقدمها الهيئة من خلال وسائل التواصل المتاحة.// انتهى //15:47ت م0172