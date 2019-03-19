الدمام 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسضبطت بلدية غرب الدمام أمس ، 29 طنًا مواد غذائية في موقع سكني للعمالة الوافدة بضاحية الملك فهد بالدمام جرى تحويله إلى مستودع للمواد الغذائية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمجاهدين ومساندة من قبل الدوريات الأمنية ، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية.وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني أن البلدية تلقت بلاغ يفيد بالاشتباه بمنزل بضاحية الملك فهد جرى إعداده كمستودع لتخزين المواد غذائية ، وعلى الفور تحركت فرق مراقبي إدارة الأسواق ومراقبه الموقع ، وبعد التأكد من صحة البلاغ جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمجاهدين ومساندة من قبل الدوريات الأمنية ، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية.كما جرى مداهمة الموقع وضبط فيه 29 طنًا من حليب الأطفال ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالمنزل الذي جرى تحويله إلى مستودع للمواد الغذائية ، حيث جرى حصر جميع المواد الغذائية ، التي تنوعت من أطنان من حليب الأطفال واللحوم ، وكذلك مواد غذائية والتي أتضح انتهاء تاريخ صلاحيتها ومعده للتوزيع تقوم عليها العمالة المخالفة ، مشيرا الى أنه يجري حاليا التمهيد لإتلافها.وبين المهندس القحطاني أن البلدية تتعامل بشكل سريع مع البلاغات التي يتقدم بها المواطن والمقيم ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في نطاق التخديم لبلدية غرب الدمام ، مؤكدًا استمرار البلدية في مواصلتها للجولات التفتيشية على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها ، وذلك حفاظاً على سلامه المواطنين والمقيمين.// انتهى //15:47ت م0173