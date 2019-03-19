الخبر 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسنظمت جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بمحافظة الخبر أمس, المهرجان الصحي السنوي تحت عنوان "صحتي هي حياتي", بالشراكة مع التجمع الصحي الأول، وتعاون 9 جهات حكومية وخيرية مرتبطة بتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية الذين عرفوا بخدماتهم الصحية وتثقيف الزوار عن الأمراض غير المعدية والصحة العامة، وذلك بحديقة الربيع بالثقبة.وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نعيمة الزامل عن اكتشاف الاخصائيات الصحيات والاجتماعيات للعديد من الحالات المرضية المعدية والمزمنة وحالات تعاطي المخدرات داخل الأحياء محدودة الدخل في ظل عدم معرفة الأسر بحقيقة إصابة أفرادها، نتيجة الجهل بالأمراض وافتقاد الوعي الصحي لدى بعض الأسر التي ترعاها الجمعية، مبينة أن الجمعية أخذت على عاتقها بالتعاون مع الجهات الصحية ذات العلاقة بالمنطقة الشرقية عمل زيارات للمنازل وتنفيذ برامج فحص وتوعية بمواقع الأحياء بوجود عيادة ود التثقيفية المتنقلة بهدف اكتشاف المصابين وزيادة الوعي والثقافة الصحية لدى مختلف أفراد الأسر .وأوضحت أن المهرجان الذي استفاد منه ما يقارب 1300 زائر، يهدف إلى تنمية الوعي الصحي ومعرفة أعراض الأمراض وطرق الوقاية منها، إضافة إلى تقليل نسبة نمو الأمراض غير المعدية بين أفراد الأسر التي ترعاها الجمعية، حيث تضمن المهرجان إطلاق مبادرة صحية للأطفال تتمثل في زراعة 90 شتلة من الزهور بالحديقة للمحافظة على البيئة والصحة العامة كصدقة جارية للمتوفين من مرضى السرطان بدعم من إدارة مراكز الرعاية الأولية بالخبر.من جانبها أفادت المشرفة على المهرجان الصحي ابتسام الشيخ، أن أجهزة الفحص المتعلقة بأمراض السكر والضغط والعيون أجرت الكشف على أكثر من 700 مستفيد من الرجال والنساء والأطفال, إضافة إلى تعليم ما يقارب 300 امرأة على الفحص الذاتي عن سرطان الثدي في الخيمة النسائية، مشيرة إلى أن المهرجان تضمن أركانًا تثقيفية لعدة جهات حكومية وخيرية، إلى جانب جمعية ود الخيرية، والمسرح الترفيهي والاجتماعي.// انتهى //15:48ت م0174