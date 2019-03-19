أبها 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا, مبادرة وثيقة "كن منا" التي أقامها نادي عناية الطلابي بكلية التمريض بخميس مشيط, بالشراكة مع نادي نزاهة بعمادة شؤون الطلاب, وذلك في مقر المدينة الجامعية بأبها.وأوضح رئيس نادي عناية رائد القحطاني أن فكرة مبادرة وثيقة "كن منا" تهدف إلى تعزيز الأمانة العلمية والحد من ظاهرة الغش، مشيراً إلى أنه جرى بث رسائل نصية لجميع طلاب وطالبات جامعة الملك خالد تحثهم على المشاركة في هذي المبادرة، إلى جانب إقامة معرض متنقل لمبادرة "كن منا"، وميثاقاً ورقياً يسلّم لمنظمي المبادرة، بالإضافة إلى التوقيع على اللوحة الجدارية للمبادرة في المدينة الجامعية بالقريقر، وكلية التمريض والعلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.// انتهى //15:52ت م0176