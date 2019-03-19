جيزان 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس لجنة شؤون الاسرة والشباب التابعة لمجلس المنطقة الدكتور طلال بن حسن بكري, وأعضاء اللجنة.واستمع سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء لشرح مفصل , من الدكتور بكري عن المهام والأعمال التي تقوم بها اللجنة لتقديم كل ما يسهم في خدمة الأسرة والشباب وبحث الحلول والمقترحات وأبرز التحديات التي تواجه الأسرة والشباب , وتقديم الحلول المناسبة لها انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بما يعزز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها لتكون قادرة على القيام دورها في رعاية الأبناء وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف , وعادات وتقاليد هذه البلاد العزيزة.وشدد سمو أمير المنطقة رئيس مجلس المنطقة على عظم المسؤولية والدور المهم المناط باللجنة , وما قامت وتقوم به من جهود منذ صدور الموافقة السامية على تشكيل اللجان الخاصة بشؤون الأسرة والشباب وضمها للجان مجالس المناطق , ومنها لجنة الأسرة والشباب بمجلس منطقة جازان , حيث يبذل رئيس اللجنة وأعضاءها جهود مشكورة للتعريف باللجنة والبرامج والنشاطات التي تنفذها مع العمل على عدم مجلسها ، راجياً العون والتوفيق للجميع.من جانبهم, أعرب رئيس وأعضاء لجنة الأسرة والشباب بمجلس المنطقة عن سعادتهم بلقاء سمو أمير المنطقة , منوهين بما تجده اللجنة من دعم ومساندة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه , سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن تحقق اللجنة الأهداف المرجوة منها بما يضمن رعاية الأسرة والشباب بمنطقة جازان وتقديم كل ما يحتاجون إليه من الخدمات التي تقع في نطاق عمل اللجنة.حضر اللقاء أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق.// انتهى //15:52ت م0177