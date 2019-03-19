الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسعُقدت يوم أمس , الديوانية الرقمية في نسختها الثانية، بحضور معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالاتوتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبتنظيم من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وذلك بفندق هيلتون الرياض، حيث شهدت الديوانية حضور نحو 200 من قادة التحول الرقمي في الجهات الحكومية بالمملكة.ومن جانبه بين المهندس علي بن ناصر العسيري الرئيس التنفيذي لـ(يسّر) أن الديوانية تأتي في نسختها الثانية ضمن جهود البرنامج لخلق تجمع دوري يضم نخبة العاملين في القطاع الحكومي في مجال تقنية المعلومات، إذ يهدف هذا التجمع إلى كسر الحواجز بين الجهات الحكومية، للإسهام بصورة مباشرة في نجاح مشاريع التحول الرقمي في المملكة.كما أكد المهندس العسيري أن الديوانية تعمل على تناقل الخبرات والمعرفة بين القادة التقنيين، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وبالتالي تحقيق التطور المنشود لمسيرة التحول الرقمي في المملكة.وخلال الديوانية عقدت جلسة نقاش، تفاعل خلالها معالي وزير المالية مع تساؤلات ممثلي الجهات الحكومية واستفساراتهم، حيث أدار النقاش الرئيس التنفيذي لبرنامج (يسّر)، وقد تناولت التساؤلات عدداً من الجوانب المهمة، منها: خطة وزارة المالية فيما يتعلق بالأنظمة المالية الإلكترونية خلال الفترة القادمة، ومتطلبات الجهات الحكومية للارتباط بمنصة اعتماد، فضلاً عن أنظمة المشتريات الحديثة التابعة لوزارة المالية.ويهدف برنامج (يسّر) إلى عقد الديوانية الرقمية بصورة مستمرة، وذلك سعياً إلى الوجود بالقرب من الجهات الحكومية للاطلاع على احتياجاتها وتمكينها من تقديم خدمات تواكب تطلعات المستفيدين وفق أعلى درجات الأداء.// انتهى //15:53ت م0178