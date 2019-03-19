أملج 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسشاركت الكلية الجامعية بمحافظة أملج ممثلة بقسم الإحياء في "مهرجان الزهور والحدائق" المقام حالياً بالهيئة الملكية بينبع.ويشتمل جناح الكلية على 13 ركناً للزهور والزراعة والأحجار الكريمة والحيوانات المحنطة المهددة بالانقراض, كذلك ركن لحفظ العينات النباتية والحشرات, إلى جانب ركن للزراعة المائية الهيدروليكية والتصوير للأطفال, بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية عن محافظة أملج والتعريف بالكلية الجامعية بأملج.// انتهى //15:59ت م0179