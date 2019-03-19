الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستشارك الهيئة العامة للاستثمار بالدورة الخامسة لمنتدى الأحساء للاستثمار 2019، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالأحساء خلال الفترة من 13 - 14 رجب 1440، الموافق 20 - 21 مارس الجاري، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.وتحمل الجلسة السابعة التي تنظمها هيئة الاستثمار عنوان "المقومات الاستثمارية في الأحساء"، حيث ستحظى بمشاركة عدد من الوزراء والمعالي ونخبة من رجال الأعمال ومختصين في الشأن الاستثماري، إلى جانب معالي محافظ الهيئة المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر.ويهدف المنتدى الذي سيشارك فيه عدد من أصحاب المعالي والوزراء ومسؤولين رسميين ومتحدثين عالميين ونخبة من كبار مسؤولي الشركات التنفيذيين العالميين والمحليين ورجال الأعمال، إلى تسويق محافظة الأحساء اقتصاديًا واستثماريًا وسياحيًا وثقافيًا، حيث سيسلط الضوء على المزايا النسبية والمقومات الممكنات التي تتمتع بها المنطقة، إضافة لعرض فرص الاستثمار المتنوعة في القطاعين العام والخاص، بهدف جذب استثمارات نوعية في عدد من القطاعات الواعدة.يذكر أن الدورة الخامسة ستتضمن عددا من الجلسات العلمية والحوارية، إضافة إلى ورش عمل موزعة على مدى يومي المنتدى، ومركزة على عدة مجالات كالنقل، والعمل، والموارد البشرية، والتعليم الأهلي، والبلديات، والتجارة.// انتهى //15:59ت م0180