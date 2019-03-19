الخبر 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم، فعاليات اليوم العالمي للكلى، التي ينظمها قسم الطب الباطني بالتعاون مع إدارة الشؤون الاكاديمية والتدريب، بحضور عميد كلية الطب الدكتور علي السلطان, وعدد من الأطباء والمختصين في مجال الطب الباطني والكلى، وذلك في بهو المستشفى.وأشار رئيس قسم الباطنية الدكتور عبدالله الشهري إلى أن هذه الحملة التي اقيمت ليوم واحد، هي امتداد لحملات سابقة تخص الكلى في يومه العالمي قدمت فيه عددًا من المشاركات التي تهم صحة الكلى وتوعية أفراد المجتمع والزائرين للمستشفى بأهمية المحافظة على الكليتين من خلال اتباع النصائح الطبية، مؤكدًا حرص المستشفى لتقديم المعلومات الصحية من الطاقم الطبي.من جانبه أوضح رئيس قسم الكلى البروفيسور عبدالله الهويش أن هذه الحملة جاءت مشاركةً لليوم العالمي للكلى, حيث جرى تقديم المعلومات التي تهم مريض الكلى بطرق احترافية وجرى نقل المحتوى العلمي إلى الكتروني وصوتي وبلغة الإشارة كي يستفيد منها ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية وتُعد من الخطوات الفريدة من نوعها في عرض المادة العلمية حيث اختتمت الحملة بزيارة 1600 زائر من المراجعين وطلاب المدارس.وأضاف الدكتور الهويش أن الحملة تكمن في توعية وتثقيف الفرد والمجتمع وطلاب وطالبات المدارس، والصم والبكم ومرضى السكري والضغط الدم والمصابين بأمراض الكلى وبأهمية وظائفها وتُعد الكلى عضو أساسي وفعّال بالجسم, حيث تقوم بتصفية الجسم من السموم والشوائب والفضلات الزائدة والمحافظة على نسبة حموضة الدم والهيموجلوبين داخل الجسم.وأشار إلى أن اليوم العالمي للكلى يهدف إلى التعرف على أمراض الكلى ومسبباتها وعلاجها وطرق الوقاية وأشركت الجامعة العديد من طلبة الطب ونخبة من الأساتذة المتميزين بهذا المجال ويوجد 12 ركناً يتعلق بأمراض الكلى ومسبباتها وطرق علاجها والوقاية منها وأمراض النساء والولادة، وكذلك أمراض الأطفال وأمراض الدم وعلم الأدوية وذلك لمعرفة مسببات وأعراض أمراض الكلى وهي ركن عن ‫الفشل الكلوي والغسيل البريتوني و‫الغسيل الدموي و‫زراعة الكلى و‫المسالك البولية و‫نحو حمل آمن و‫قسم الأطفال و‫قسم أمراض الدم و‫قسم الخدمات الصيدلية و‫قسم التغذية و‫قسم الخدمة الاجتماعية الطبية و‫قسم التثقيف الصحي.وقدم الدكتور الهويش النصح للوقاية من أمراض الكلى, لافتا إلى أن أعراضها تنتج عن انتفاخات بالقدمين وفقاقيع بالبول والارتفاع المفرط بالضغط ومن الأمور المهمة هي اكتشافه مبكرًا وهذا هو الهدف الأسمى من الحملة ونصح أيضا باتباع الحمية والتحكم بضغط الدم والتحكم بنسبة السكر داخل الدم وعدم أخذ أي أدوية أو مسكنات إلا باستشارة الطبيب والكثر من شرب السوائل، مشيرًا إلى أن الماء عنصر جيّد لمرضى الفشل الكلوي في مراحلة الأولى والمتوسطة أما المراحل المتأخرة فيجب شرب الماء بشكل معقول كما أنه لا توجد أي دراسة تبين مدى صحة اختلاف عبوات المياه.// انتهى //16:00ت م0181