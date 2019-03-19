مكة المكرمة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستسلّم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية اليوم, أربع جوائز حققها قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية على مستوى العالم العربي والمحلي في مجال الأفلام الوثائقية والتوعوية.وهنأ معاليه خلال استقباله عميد الكلية الدكتور عدنان الحربي، ورئيس القسم الدكتور سالم عريجة، والطلاب المشاركين في المسابقات. جميع طلاب القسم على تحقيقهم هذا الإنجاز المتميز، مؤكدًا أن حصولهم على الجوائز يأتي نظير ما يتميز به القسم من كفاءات أكاديمية ذات تأهيل عالي وبيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم، أسهمت في تخريج كوادر وطنية تخدم الوطن والمجتمع.من جهته, أوضح عميد الكلية الدكتور عدنان الحربي أن لقاء معالي المدير بالطلاب المتميزين وتحفيزيهم يزيد من حرصهم على التميز في التحصيل الدراسي والعملي.من جانبه, أكد رئيس قسم الإعلام الدكتور سالم عريجة أن الجوائز التي حققها طلاب قسم في مجالات الأفلام الوثائقية، هي جائزة المركز الثالث في مجال الأفلام الروائية القصيرة عن فيلم "المعجــزة"، من بين 38 جامعة عربية، في المسابقة الدولية لمهرجان الشروق الرابع لإبداعات طلاب الإعلام.وأضاف الدكتور سالم عريجة، أن طلاب القسم حققوا المركزين الأول والثاني في مسار الأفلام التوعوية من بين 19 فيلماً على مستوى اللقاء العلمي العاشر الذي نظمته جامعة أم القرى، فيما حصد الطلاب على المركز الثاني من 69 منافساً عن فيلم مسابقة "أبو عجرم" التي أعلنت عنها بلدية أبو عجرم بالجوف.من جهتهم, ثمن الطلاب الفائزون بهذه المسابقات حرص معالي مدير الجامعة، مشيدين بدعم عميد الكلية ورئيس القسم، مؤكدين أنهم سيعملون على تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية، متطلعين لمساهمة فاعلة مستقبلًا في صناعة الأفلام السينمائية والروائية.// انتهى //16:01ت م0182