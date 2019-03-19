جيزان 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م واسيتوافد مئات الطلاب يوميًا لزيارة مقر برنامج "واعد جازان" الذي تنظمه جمعية التوعية بأضرار القات "أمل" بمنطقة جازان، بكورنيش مدينة جيزان الشمالي.وتُسيّر إدارتا التعليم في جازان وصبيا ومكاتب التعليم بالمحافظات التابعة لها وفودًا مدرسية، حيث يجد الزائرون فرصة لاستعراض أبرز برامج واعد جازان وأركانة المتنوعة، التي تستهدف طلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية بحزمة من الفعاليات اليومية والمسابقات التي تحمل عناوين "عندليب واعد، رسام واعد، مخترع واعد، فوتوغراف واعد، كاتب واعد".ويشارك الزوار في الدورات النوعية التي يقدمها البرنامج في عدد من المجالات التي تهدف لتنمية روح المسؤولية للطلاب والطالبات وبناء قدراتهم من خلال صقل روح القيادة ورسم الحلم والتخطيط وتحديد الأهداف.وتعوّل الجمعية على البرنامج الذي يختتم بعد غدٍ الخميس كأحد فعالياتها النوعية لتعزيز التوعوية بين فئات المجتمع وخاصة الطلاب والطالبات.// انتهى //16:01ت م0183