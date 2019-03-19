تبوك 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسينظم المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة ضباء بالتعاون مع مستشفى ضباء العام غدًا، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "ومن أحياها " التي تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي ومتدربي الوحدة والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية, وذلك بقاعة خدمة المجتمع بالكلية.ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار سعي المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية للمشاركة المجتمعية وإسهام منسوبيها في الأعمال الإنسانية المتمثلة في مساعدة المرضى المحتاجين إلى نقل الدم.// انتهى //16:03ت م0184