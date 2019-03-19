القاهرة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، مُشاركتها في السمنار الإقليمي لتنمية العضوية، والقمة الفنية الكشفية العربية المنعقدة حالياً بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة.وعرض الوفد السعودي المُشارك أمس ثلاث تجارب للكشافة السعودية في تنمية العضوية تضمنت الرحلة التدريبية لتنمية العضوية التي نظمتها جمعية الكشافة مع كشافة الفتيان الأمريكية في ولايتي نيويورك، ومينسوتا الأمريكية في شهر يونيو الماضي ، وتجربة الجمعية في تنمية العضوية من خلال لجان التنمية الاجتماعية ، وتنمية العضوية في جوالة جامعة الملك عبدالعزيز.كما شارك الوفد في حلقات النقاش والجلسات التدريبية وورش العمل التي عقدت خلال اليومين الماضيين ومن أهمها تحليل الانتشار الرأسي والأفقي بالجمعيات الكشفية العربية ، وتبادل الممارسات الأفضل في استقطاب العضوية ، والتعرف على الطرق المختلفة لتسريع النمو.// انتهى //17:18ت م0224