نجران 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأقامت كلية التربية ممثلة في وحدة الإرشاد الأكاديمي بجامعة نجران، اليوم محاضرة بعنوان "تهيئة الطلاب للاختبارات النهائية" ، استهدفت طلاب الكلية بمختلف برامجهم.وتناولت المحاضرة التي قدمها منسق وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية الأستاذ الدكتور، محمد فتحي موسى التعريف بنظام ولوائح الاختبار بالجامعة، وتوعية الطلبة بأهمية إدارة الوقت، وكذلك طرق وأساليب الاستذكار الجيد، بالإضافة إلى توعية الطلبة بمهارات النجاح والتفوق، والاستعداد النفسي والذهني للاختبارات.//انتهى//17:20ت م0225