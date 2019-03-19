الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسكرّمت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود 113 طالبًا وطالبة ممن تميزوا وفق المعايير التي وضعتها العمادة ضمن مبادرة "التميز حياة" وحققوا معدلًا تراكميًا مقداره 5 من 5، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب والطالبات.وأكد عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي في كلمة له خلال حفل التكريم أن الطلبة المكرمين جميعهم متفوقين ومن الحاصلين على المعدل التراكمي كاملاً بالإضافة إلى انضباطهم المتميز بين زملائهم، معبرًا عن فخر الجامعة بتكريم نخبة من الطلبة المتميزين.وقال : نحن نحتفل اليوم بتكريم طلبتنا المتميزين لنتقدم بالشكر والتقدير لأسرهم الذين كان لهم الفضل بعد توفيق الله في تحقيقهم للتميز، فهنيئاً للجميع بهذا التميز الذي تنشده العمادة.كما ألقى وكيل العمادة للخدمات الطلابية الدكتور مخلد العنزي كلمة أشار فيها إلى أنه تم اختيار المكرمين وفقا لعدد من المعايير وهي : الحصول على معدل تراكمي 5 من 5 ، ومعدل الغياب عن المحاضرات أقل من 5%. وأن لا يكون قد ارتكب أي من المخالفات لدى لجنة النظام بالعمادة، فضلاً عن احترام الطالب لأنظمة الجامعة الأمنية والمرورية بحيث لا يوجد لديه أي نوع من أنواع المخالفة، ولا أي مخالفة لدى وحدة الإرشاد الطلابي من ناحية الالتزام بالسلوك والزي والمظهر اللائق.من جهته قال المشرف على وحدة شؤون الطلاب الدكتور خالد الحازمي : إن مبادرة "التميز حياة" في جامعة الملك سعود جاء انطلاقاً من حرص الجامعة ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة على تحفيز الطلبة على التميز العلمي والسلوكي.وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتميزين بحضور أولياء أمورهم.// انتهى //17:27ت م0227