جدة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسدشًن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، اليوم حفل افتتاح "فندق الغاليريا من إيلاف" التابع لمجموعة إيلاف، بحضور عدد من كبار الشخصيات.وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف / زياد أحمد بن محفوظ، في كلمة له خلال حفل الإفتتاح الذي أقيم بهذه المناسبة، حرص المجموعة على حشد طاقاتها وجهودها لترسيخ المقومات التنافسية للقطاع السياحي، عبر تنفيذ مشاريع فندقية تمثل إضافة مهمة للمشهد السياحي المحلي.وأشار إلى أن المجموعة تضع برامج السعودة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية ، وهو مااعتمد في هذا الفندق الجديد الذي يجمع نخبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة ، مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة مساعيها الحثيثة لترسيخ حضور المملكة كمركز سياحي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.يُذكر أنّ "فندق الغاليريا من إيلاف" الحاصل على جائزة أفضل تصميم معماري فاخر في المملكة خلال "الجوائز العالمية للفنادق الفاخرة لعام 2018"، يضم 364 غرفة موزعة على سبعة طوابق ، إلى جانب مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي.// انتهى //17:29ت م0228