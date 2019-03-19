نجران 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأقامت جامعة نجران، ممثلة في نادي قسم الحاسب بكلية العلوم والآداب، شطر الطالبات بشرورة اليوم، دورة تدريبية بعنوان "استخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا (بريزي Prezi) لتقديم عروض تعليمية أكثر جاذبية وفاعلية".وهدفت الدورة إلى تعريف الطالبات بأهم البرامج التي تستخدم لتقديم عروض تعليمية، ومعرفة الطالبات بأهمية استخدام برامج العروض التقديمية Presentations في الناحية التعليمية والعملية، وكذلك توظيف مهارات الطالبات التكنولوجية في استخدام برنامج بريزي لعمل دروس ومحاضرات علمية، وتعزيز مهارات الطالبات التكنولوجية من خلال استخدام تطبيقات الانترنت وأدواته في التصميم التعليمي، إلى جانب زيادة وعي الطالبات بأخلاقيات التعامل مع وسائل التكنولوجيا المختلفة.// انتهى //17:30ت م0229