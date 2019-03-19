الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستنطلق بعد غد, فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2019، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لأول مرة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".وأوضحت الوزارة أن فعاليات أسبوع البيئة، التي أقرت من مجلس الوزراء، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.وتستهدف الوزارة في فعالياتها شرائح المجتمع كافة، بـ 70 فعالية على مستوى المملكة، منها 30 فعالية موزعة على الأسواق التجارية "المولات" لعرض مواد توعوية بيئية ومسابقات وأنشطة للأطفال ذات طابع بيئي.وتدعو الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //17:33ت م0231