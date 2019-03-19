الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسجددت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم, تأكيداتها بتحديد مهام حراس الأمن في المدارس, وذلك بإيكالها للأشخاص المتخصصين الذين دربوا بشكل جيد على مهام محددة تتعلق بتحقيق السلامة ونشر وسائل الأمن داخل محيط المدرسة، وبما يسهم في تفرغ قادة المدارس لمهامهم الأصلية.ودعت في هذا الصدد قادة المدارس لتفعيل الأدلة المنظمة لأعمال حراس المدارس المبلغة للإدارات التعليمية، وعدم تكليفهم بمهام ثانوية ليس لها علاقة أو ارتباط بمهام عملهم الرئيس.وحددت الإدارة 12 مهمة تختص بعمل حراس الأمن في المدارس منها التحقق من هوية الزائرات، وأولياء الأمور عند استلام الطلاب والطالبات أثناء الدوام الرسمي وتوثيق ذلك في السجل الخاص، والقيام بالمهام الأمنية في صالة الاستقبال (إن وجدت)، وإبلاغ قائد المدرسة أو قائدتها عند الاشتباه بأي مصدر خطر في المدرسة، إضافة إلى المعرفة بمكونات المبنى ومداخل المدرسة ومخارج الطوارئ والمعدات والأجهزة المعينة على تحقق السلامة داخل المبنى التعليمي، والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي تتعلق بالسلامة، ومباشرة الحوادث والمخالفات الأمنية وذلك بإبلاغ قيادة المدرسة، والتأكد من خلو المبنى المدرسي من منسوبي المدرسة أو منسوباتها بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإطفاء جميع مصادر الطاقة والمياه.وشددت الإدارة على قائدات المدارس على عدم تكليف حارسة المدرسة بمهام أخرى لا علاقة لها بالأمن وتحقيق السلامة المدرسية مما قد يعيق أو يؤخر تنفيذ مهامها الرئيسة، مشيرة إلى (6) خطوات إجرائية يجب على حارسة المدرسة القيام بها في الحالات الطارئة ومنها تشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من إغلاق محابس الغاز وفصل التيار الكهربائي، وإبلاغ المسؤول المباشر، وإرشاد منسوبات المدرسة لمخارج الطوارئ والإشراف على إخراجهم نحو نقطة التجمع المخصصة وذلك بالتعاون مع لجنة السلامة والطوارئ، وتقديم الدعم بالإسعافات الأولية بالتعاون مع منسقة الأمن والسلامة في المدرسة والمرشدة الطلابية.وتضمنت التعليمات عدداً من المهام المناطة بحراس الأمن في مدارس البنين كالقيام بمباشرة أعمالهم قبل حضور منسوبي المدارس وفتح باب المدرسة وإغلاقه بعد التأكد من خلو المدرسة من الموظفين والطلاب، وتنظيم حركة السير أمام المدخل الرئيس للمنشأة التعليمية، ومتابعة عمال النظافة والصيانة في أداء أعمالهم، ومباشرة الحوادث والمخالفات التي تحدث داخل المبنى وإبلاغ إدارة المدرسة، إضافة إلى المهام الواجب القيام بها في حال وقوع حادث أو حريق أثناء فترة الدوام الرسمي كتشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من إغلاق مصادر الخطر كالغاز والكهرباء، والإبلاغ الفوري بالحادث، وإرشاد منسوبي المدرسة لأقرب المخارج ونقاط التجمع، والتواجد مع فرق الإنقاذ حتى انتهاء الحالة الطارئة.وتأتي هذه التوجيهات ضمن مبادرة مشروع الحراسات الأمنية في المدارس، التي أطلقتها وزارة التعليم بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي بهدف تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، ورفع مستوى التأهب وخطط الاستعداد والإخلاء عند حدوث أي طارئ.يذكر أن وزارة التعليم أعلنت مؤخراً عن توفر 5 الآف وظيفة للجنسين للعمل في حراسات مدارس البنين والبنات بمختلف مناطق المملكة مستفيدة من خبرات إدارات التعليم في المناطق والشركات المشغلة، وكذلك شركة تطوير للمباني حيث أجري التدريب الميداني لهم، وتوجيههم للمدارس المحتاجة.// انتهى //17:35ت م0233