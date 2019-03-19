نجران 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، ممثلة بالكلية التقنية والمعهد الصناعي، بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، اليوم، برنامج صيانة مساكن أسر ذوي الدخل المحدود بنجران في نسخته الثالثة.وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية، علي بن عبدالله آل عتيق أن برنامج الصيانة التطوعية لمنازل أسر ذوي الدخل المحدود يأتي ترسيخًا للوعي بقيمة التطوع كأحد مقومات رؤية السعودية٢٠٣٠ وقيم التكافل الاجتماعي وبناء الثقة وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والعمل وفق آلية مهنية منظمة تضمن الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز والتعاون مع أسر ذوي الدخل المحدود.وسيقوم الفريق التطوعي المكلف بإجراء أعمال صيانة المنازل مع تطبيق معايير السلامة والتأكد من سلامة البناء والتمديدات الكهربائية والصحية، بحسب الاحتياج للمنازل المحصورة من قبل اللجنة المشكلة.كما عُمل في وقت سابق على عملية المسح والحصر قبل البدء الفعلي للصيانة، وذلك من أجل تسهيل عملية العمل ولجدولة المنازل، وتوفير ما يحتاجه كل منزل .// انتهى //17:40ت م0234