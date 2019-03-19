عرعر 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأطلقت جامعة الحدود الشمالية مساء أمس الأول , برنامج جائزة الخدمة المجتمعية الخاصة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات بتدشين مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم الزهراني .وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع الدكتور خلف الشمري، أن الجائزة تأتي تعزيزاً لدور جامعة الحدود الشمالية في خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية وتفعيل دورها كشريك للنجاح في مختلف المجالات التي تحفز الطلبة ومنسوبي الجامعةوالمجتمع المحلي لتقديم مبادرات مجتمعية نوعية تهدف إلى خدمة المجتمع في مختلف القضايا التي تمس احتياجاته في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتدريب.من جانبه, أشاد مدير الجامعة المكلف بجهود فريق البرمجة والقطاعات المشرفة على الجائزة، مؤكداً أن الجامعة أطلقت عدداً من المبادرات التشجيعية كجائزة الموظف المثالي لحث منسوبي الجامعة من أجل التنافس في تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي الجامعةوالطلبة من خلال الأداء المتميز والانضباط الوظيفي والالتزام بأخلاقيات وقوانين العمل بما يضمن تميزاً في الأداء يكافأ عليه الموظف المتميز، لافتاً أن الجائزة تطورت وتوسعت النطاقات التي تشملها , موضحاً أن جائزة الخدمة المجتمعية، تتماشى ورؤية المملكة 2030 في تحفيز الكادر الأكاديمي لتقديم مبادرات مجتمعية تسعى لتقديم حلول ابتكارية وأفكار إبداعية لحل القضايا التي تهم المجتمع المحلي، وتقديم خدمات ثقافية وصحية وتوعوية وتعليمية لخدمة مختلف شرائح المجتمع.// انتهى //17:42ت م0235