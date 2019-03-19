الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدورات المهنية ل 100 معيلة من معيلات الأسر في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.وشملت مجالات التدريب صناعة المعجنات والحلويات، وفن الخياطة والتفصيل، والمزينة الماهرة "الكوافيرة" ، والبخور والعطور، و نقش الحناء، والإسعافات الأولية.و تعد هذه الدورات من ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.وتتلقى المشاركات في الدورات مهارات ومعلومات نظرية وتطبيقية في مضامين الدورات التدريبية بما يمكنهن من الاستفادة من مخرجاتها في تحسين مستواهن المعيشي.// انتهى //17:42ت م0236