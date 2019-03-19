اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل الدورات المهنية لمعيلات الأسر في مديرية الغيل بالجوف
الثلاثاء 1440/7/12 هـ الموافق 2019/03/19 م واس
الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدورات المهنية ل 100 معيلة من معيلات الأسر في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.
وشملت مجالات التدريب صناعة المعجنات والحلويات، وفن الخياطة والتفصيل، والمزينة الماهرة "الكوافيرة" ، والبخور والعطور، و نقش الحناء، والإسعافات الأولية.
و تعد هذه الدورات من ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.
وتتلقى المشاركات في الدورات مهارات ومعلومات نظرية وتطبيقية في مضامين الدورات التدريبية بما يمكنهن من الاستفادة من مخرجاتها في تحسين مستواهن المعيشي.
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17:42ت م
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