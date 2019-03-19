الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسيُنظم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يوم غد الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا في مقر مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية بالرياض للحديث عن المؤتمر الدولي للأرشيفات العربية الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعنوان " دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية" وذلك الساعة الواحدة ظهرًا.وسيتم خلال المؤتمر الصحفي تسليط الضوء على فعاليات المؤتمر الدولي الذي سيقام بمشيئة الله تعالى خلال الفترة من 17 - 19 رجب 1440هـ الموافق من 24 - 26 مارس 2019م، في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال الرياض وأبرز الجوانب التنظيمية لذلك.// انتهى //17:42ت م0237