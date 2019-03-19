الدمام 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة اليوم, مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السابعة، الذي يستمر 17 يوماً، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير, ومسؤولين ورجال أعمال, وأهالي وزوار المنطقة الشرقية، وذلك بمتنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.وتجول سموه في معرض الساحل الشرقي الذي يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية تحتوي على النسخ الـ 6 السابقة ومراحل تطورها خلال النسخ ، مشيداً بفكرة المعرض ، مضيفاً أن المعرض يوثق للزوار مراحل تطور ونمو ونهضة المهرجان عاماً بعد عام.كما تجول سمو أمير المنطقة الشرقية والضيوف في موقع المهرجان وعلى القرية التراثية التي جرى تشييد المبنى الرئيس على شكل سوق القيصرية والبناء المحيط ذو الطابع البحري، مروراً بأركان الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، مشاهداً سموه خلال الجولة عروض تجسد الحياة اليومية للبلدة التراثية.إثر ذلك, شاهد سمو أمير الشرقية "أوبريت" بعنوان "شامخاً ياوطني ما أعظمك" ، الذي يحكي قوة الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن من جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى عروضاً متنوعة تعكس التراث البحري في المنطقة الشرقية والخليج العربي، بمشاركة فرق متخصصة من المجتمع المحلي.من جهته, أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الساحل الشرقي لكافة الفعاليات وتوفير جميع الخدمات اللازمة لها, وذلك بدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه, بالإضافة إلى جميع الفعاليات الخاصة بموسم الشرقية، من حيث توفير الأمن وإيصال الخدمات الضرورية كافة وتعميد البلديات المعنية كافة لتوفير كل ما تحتاجه هذه الفعاليات ، كما هيأت المدن الحاضرة والمنطقة والعمل على تجهيز الواجهات البحرية والشواطئ, وكذلك الأسراع في تنفيذ وتدشين عدد من المشروعات الحيوية التي تسهم في انسيابية الحركة المرورية تسهيلاً لتنقل الزوار بين الفعاليات المختلفة وتوفير جميع ما يحتاجه الزوار من خدمات.وأشار المهندس الجبير إلى أنه جرى زراعة أكثر من 10 ملايين زهرة موسمية في عدد من الميادين و الحدائق والطرق العامة لاستقبال زوار المنطقة الشرقية بهذه المناسبة ، إلى جانب التواجد اليومي من قبل مقاولي الصيانة والنظافة في المواقع كافة لدعم هذه الفعاليات بكل ما يحتاجونه من خدمات.من جانبه, قدم أمين مجلس التنمية السياحي المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ورعايته للمهرجان ومتابعة سمو نائبه، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى إبراز التراث البحري في المنطقة والمقومات السياحية فيها، لافتاً في الوقت ذاته الانتباه إلى أن المهرجانات لا سيما المهرجانات الكبيرة منها توفر فرص عمل لأبناء المنطقة، فيما تسهم في تأصيل الهوية العمرانية، حيث يتبنى مهرجان الساحل الشرقي هذا العام بناء سوق القيصرية التاريخي المهم, بالإضافة إلى الشكل العام للقرية ذات الطابع البحري.// انتهى //17:43ت م0238