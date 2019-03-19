بغداد 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسرفضت رئاسة مجلس النواب العراقي مشروع التعديلات المقترحة على قانون الجنسية العراقية المثيرة للجدل.وأفادت الرئاسة في بيان صحفي اليوم أنها ترى أن مشروع التعديلات على قانون الجنسية العراقية (26) لسنة 2006 مرفوض بصيغته الحالية، منوهة بأن القوى السياسية في مجلس النواب تؤيد التصويت في مجلس النواب على إعادة المشروع المذكور إلى الحكومة لغرض إعادة دراسته.وينص مشروع القانون على حق الأجنبي الذي أمضى عدة أعوام متصلة في العراق الحصول على الجنسية العراقية.// انتهى //18:54ت م0271