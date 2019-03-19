سكاكا 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستنطلق الخميس القادم في التمريات شمال سكاكا, فعاليات مهرجان الديدحان في منطقة الجوف, الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف ممثلة ببلدية زلوم بشراكة مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف, ومركز الأبحاث والمراعي بالجوف ويستمر خمسة أيام.ويأتي المهرجان تزامناً مع الموسم الربيعي الاستثنائي الذي تشهده منطقة الجوف لهذا العام بعد أن اكتست أرضها الثوب الأخضر وزينته زهور الربيع بألوانها المختلفة.وتتميز مناطق الشمال بزهرة الديدحان الذي اتخذ منها المهرجان اسمه, حيث تنتشر 5 أنواع من هذه الزهرة في المملكة بحسب المختصين أجملها ديدحان الشمال، فيما تعد الديدحان من النباتات البرية التي شارفت على الانقراض مما يدعو للمحافظة عليها.ويختلف ديدحان الجوف عن بقية أنواع الديدحان من حيث ورقته الملساء وجمالها.ويحتضن مهرجان الديدحان مجموعة من الفعاليات الشعبية والمسابقات المختلفة للعائلات, إلى جانب أمسيات مختلفة.// انتهى //19:02ت م0276