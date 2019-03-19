الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسقام معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، أمس، بزيارة لجناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، الذي تتواصل فعاليات دورته الحالية تحت شعار "الكتاب .. بوابة المستقبل"، في مقر المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وقد رافقه عدد من وكلاء الوزارة.بعد ذلك زار معاليه جناح مملكة البحرين ضيف الشرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب، واطلع على ما يحتويه الجناح من الإصدارات الثقافية، والجوانب المختلفة من ملامح البحرين الحضارية والثقافية، كما زار معاليه جناح مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ واطلع على ما يحتويه من معلومات عن حياة الملك عبدالله ــ رحمه الله ــ وما تم توثيقه من إنجازات وخدمات جليلة خاصة ما يتعلق بالحرمين الشريفين.واختتم معاليه جولته بزيارة جناح كلية الملك فهد الأمنية واطلع على ما يحتوي عليه من معلومات وصور عن تاريخ الكلية وأبرز المنجزات التي حققها في خدمة الأمن العام بالمملكة.وفي تصريح له عقب الزيارة أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية أن هذه المعارض تعكس عناية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بالموروث الثقافي والعلمي والحضاري والتاريخي في هذه البلاد المباركة, التي تعنى بنشر العلم والمعرفة والقيم الخالدة التي تجسد رسالة الإسلام الوسطي المعتدل, مشيداً بما يحتويه المعرض منكتب تحكي الثقافة العربية والإسلامية العريقة التي سطرها كُتاب وأدباء وعلماء راسخون في العلم في مختلف العلوم سواء في العلوم الإسلامية أو العلوم الثقافية والأدب العربي.وأبان معاليه أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تعكس حرص معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في إبراز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال طباعة الكتب ونشر المطبوعات والإصدارات العلمية التي تبين منهج المملكة الوسطي منذ نشأتها وتأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ طيب الله ثراه ــ, وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ اللذين جسدا بحكمتهما وحنكتهما مبادئ الوسطية والاعتدال على مختلف الأصعدة , مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تأتي ضمن أجهزة الدولة التي تعمل على تحقيق هذه المبادئ والأسس العظيمة التي دعا إليها ديننا الحنيف .واختتم معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية تصريحه مجزياً شكره لوزارة الإعلام على عنايتها بهذا المعرض وما صاحبه من حسن التنظيم وتنوع دور النشر المشاركة والذي أضحى معلماً بارزاً لعناية المملكة بالكتاب.// انتهى //19:02ت م0277