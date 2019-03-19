الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستفقد النائب الأول للاتحاد الدولي لكرة السلة اجناسيو أندريس وعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة المدن في العالم 3×3 عدد من المرافق الرياضية في جدة التي ينتظر تنفيذ فعاليات بطولة مدن العالم والمقرر اقامتها في شهر اكتوبر القادم .وشملت الجولة تفقد الواجهة البحرية والمول و صالة الجوهرة ، ورافقهم خلال الجولة عضو للجنة 3×3 الخليجية خالد الهنائي ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس للجنة 3×3 عبيد مدني وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي .// انتهى //19:02ت م0278