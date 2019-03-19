تبوك 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسالتقى محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي في مقر المحافظة أمس، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي الذي يقوم بزيارة تفقدية للإدارات التابعة للفرع بضباء.وأثنى المحافظ على الجهود المتميزة التي يبذلها الفرع للارتقاء بالخدمات نحو الأفضل، وما يوليه من عناية ببيوت الله وتفقد وتلمس لاحتياجاتها.من جانب آخر تفقد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك خلال جولته بالمحافظة مكتب الدعوة والإرشاد وإدارة المساجد بضباء, ووقف على عدد من الجوامع والمساجد، كما قام بزيارة للجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالمحافظة.وفي ختام جولته التفقدية ثمن مدير عام فرع الوزارة بتبوك الدعم والرعاية الذي تلقاه الوزارة وفروعها والإدارات العاملة تحت مظلتها كافة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وحرصه على تفقد المساجد والجوامع والمصليات ومكاتب الدعوة ودور تحفيظ القرآن والوقوف على سير العمل عن كثب في كل جزء من البلاد .// انتهى //19:03ت م0279