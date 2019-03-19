الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسحققت النيابة العامة درع الحكومة الذكية لعام 2019م ، وذلك عن تطبيق (دليل الأنظمة) الذي يـُعد مرجعاً لأعضاء النيابة العامة والمحامين وكل من يعمل في مجال القضاء من خلال توفير المعلومة وعرض أنظمة المملكة العربية السعودية بطريقة مبسطة تلبي احتياج المهتمين بالأنظمة كافة، إضافةً لتوفير خاصية البحث وإمكانية غير محدودة للمفضلة تمكين المستخدم من حفظ المواد التي يرغب في مراجعتها لاحقاً.ودشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان مؤخراً تطبيق "دليل الأنظمة" على منصتي الأندرويد و ios الذي يأتي في إطار حرص النيابة على توفير المعلومة لمختلف شرائح المجتمع .يذكر أن جائزة درع الحكومة الذكية العربية الذي سيقام بتاريخ 25 مارس 2019 بمدينة القاهرة وبرعاية معالي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد تُمنح من قبل أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية للحكومات والمؤسسات الرسمية في الدول العربية بهدف تعزيز وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية ، وتقديم خدمات تسهم في خلق بيئة رقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع العمل الحكومي .// انتهى //19:03ت م0280