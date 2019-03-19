الصياهد 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم تاسع أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن "الثنايا"، من مسافة (8) كيلومترات، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.وحققت "شهد" العائدة ملكيتها إلى الإماراتي محمد بن زايد المنصوري أفضل توقيت زمني في الأشواط العامة لفئة "الثنايا بكار"، بواقع 12،40 في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن.وكشف نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل عبدالله بن سعيد المري أن ميدان الملك عبدالعزيز للهجن عمل على تجهيز أرضية الميدان، وفق أسس لضمان تحقيق تواقيت مميزة تنعكس على قوة التنافسية، في ظل وجود مطايا ذات نوعية مميزة، مشيراً إلى أن الحفل الختامي لرموز الزمول والحيل ينطلق السبت المقبل في كرنفال كبير برعاية كريمة من القيادة الرشيدة .// انتهى //19:06ت م0281