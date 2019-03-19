القطيف 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسافتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط اليوم, معرض سحر العلوم الذي نظمته شعبة العلوم بمقر مدرسة النخيل الابتدائية، بحضور عدد من رجال الأعمال والداعمين ومسؤولي عدد من الجهات في المنطقة.وتجول العليط في أجنحة المعرض، واطلع على إبداعات الطلاب في أركان المعرض التي ضمت ركن الكيمياء وعرض عدد من التجارب الكيميائية وركن الأحياء وما تضمنه من مجسمات وكذلك نادي الفيزياء، وركن الأمن والسلامة بالمختبرات المدرسية.وأعرب عن شكره وتقديره لقائد المدرسة زكي بن منصور المدن وفريق العمل القائم على المعرض، مشيراً إلى أهمية إقامة المعارض العلمية ودورها الإيجابي في دعم وتجويد التعلم وتعزيز المفاهيم وتنمية مهارات البحث والاستكشاف لدى الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.من جانبه أوضح رئيس قسم العلوم بتعليم الشرقية محمد البواردي, أن المعرض أظهر مواهب تزخر بها المحافظة وعرض عددًا من التجارب العلمية، حاثاً على ضرورة تحفيز الطلاب على مثل هذه المشاركات لتحقيق العديد من الأهداف التي من أبرزها إتاحة الفرصة لإبراز مواهبهم، وتنمية ثقافتهم البحثية العلمية والإبداع والابتكار.// انتهى //19:07ت م0282