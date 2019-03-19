الطائف 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساختتم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل المرشدين السياحيين بالطائف للحصول على رخصة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي .واجتاز 60 متدرباً ومتدربة الدورة التأهيلية المتخصصة التي أقيمت بقاعة فندق مريديان الهدا ، لمدة 5 أيام تدريبية ، وذلك ضمن أهداف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية لتدريب القوى الوطنية لممارسة مهنة الارشاد السياحي ، وتزويدهم بالمهارات التي تعزز قدراتهم العملية ، وتنمي مهاراتهم في هذه المهنة .وشملت الدورة على تدريب (نظري) وآخر ميداني (عملي) في المواقع وجرى تزويد المتدربين والمتدربات بأفضل المهارات والممارسات العالمية لمهنة الإرشاد السياحي ، وتعريفهم بالتحديات التي قد تواجه المرشد في الميدان ، وسبل التغلب عليها ، وتم في نهاية البرنامج اختبار الملتحقين والملتحقات بالدورة التدريبية ، وسيحصل المجتازين على رخصة الارشاد السياحي .// انتهى //19:15ت م0283