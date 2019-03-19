الصياهد 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسبلغ عدد زوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، والمقام حالياً بالصياهد الجنوبية من الدهناء شرق العاصمة الرياض، أكثر من نصف مليون زائر طيلة أيام المهرجان .أوضح ذلك مدير العلاقات والإعلام في الشركة المشغلة بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل مهند الشثري، مبيناً أن متوسط الزوار يومياً بالمهرجان نحو 7 آلاف زائر، وفي نهاية الأسبوع خلال الإجازات وصل متوسط الزوار نحو 35 ألف زائر، ليصبح عدد الزوار طيلة أيام المهرجان أكثر من نصف مليون زائر من المملكة والوفود الزائرة من خارج المملكة .وأكد الشثري أن العام المقبل سيشهد المهرجان بتوجيهات نادي الإبل المزيد من الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع حجم الحدث، الذي حقق نجاحاً كبيراً في نسخته الحالية.وأشار إلى أنه لم تحدث حالات طارئة غير إسعاف بعض الحالات المعدودة من الربو بسبب الغبار الذي تعرضت له المملكة في بعض أيام المهرجان.وأوضح أن المهرجان استقطب " 600 " منظم لم تتجاوز نسبة غير السعوديين منهم 5 بالمائة وكلهم من مواليد المملكة، وعلى دراية بطبيعة المهرجان وفعالياته، حيث تم تأهيلهم بدورة تدريبية قبل المهرجان استمرت لمدة 3 أيام، على التعامل مع الزوار والحالات الطارئة. // انتهى //19:15ت م0284