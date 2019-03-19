القاهرة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسقتل خمسة مصريين وأصيب خمسة آخرون من بينهم شرطيين في إطلاق نار عشوائي من جانب أحد الأشخاص، بمنطقة "أوسيم" التابعة لمحافظة الجيزة غربي القاهرة.وأفاد بيان لمديرية أمن الجيزة، بأن شخص مسلح أطلق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته على المواطنين، مما تسبب في مقتل أربعة مواطنين، وإصابة ثلاثة آخرين، موضحة أن الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث للسيطرة على الموقف إلا أنه تبادل إطلاق النار معها، وهو ما أدى إلى مقتل المسلح، وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية.// انتهى //20:04ت م0293