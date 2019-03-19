الرياض 12 رجب 1440 الموافق 19 مارس 2019 واستحتفي وزارة الإعلام مساء بعد غدٍ الخميس, بيوم الشعر تزامنا مع اليوم العالمي للشعر الذي يصادف 21 مارس.وتنطلق الفعاليات المصاحبة في تمام الساعة السادسة مساءً, فيما يبدأ الحفل الرسمي لهذه المناسبة في الثامنة مساءً بحفل منوع يلتقي فيه الشعراء والمثقفون ومحبي الشعر حيث سيكرم المهرجان الشاعر الدكتور غازي القصيبي رحمه الله بصفته الشخصية الرئيسة للاحتفال من خلال عرض فيلم خاص عن سيرته الشخصية، إلى جانب تكريم عدد من الشعراء الذين أثروا الساحة الثقافية والشعرية وذلك في قاعة فندق مداريم كراون بالرياض.كما سيتضمن الحفل إلقاء عدد من الشعراء مقتطفات من قصائدهم وهم: الدكتورة هند المطيري ومحمد الحفظي وسعاد أبو شال وعبد المحسن يوسف ومحمد العتيق ومحمد جابر مدخلي وتكريم الشعراء عبدالله الصيخان و بديعة كشغري و محمد الحربي ومحمد الدميني.وتم الاعداد لاستقبال ما يقارب 20 شاعرًا ومؤلفًا لتوقيع كتبهم ودواوينهم في هذا اليوم، كما ستقدم فرقة التخت الشرقي مقطوعات من الموشحات الأندلسية.وسيشتمل الحفل أيضا على معرض تشكيلي يشارك به عدد من نجوم الفن التشكيلي وهم ناصر الموسى ، هدى العمر ، نجلاء السليم ، راضي جودة ، أسعد السعود, وبقصائد الشاعر الدكتور غازي القصيبي وسيتم استقبال الجمهور بأداء شعري حر يجسده ممثلون من فرقة مسرح الشباب من إخراج المنذر النغيص .وأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية عبد الله بن حسن الكناني, أن الوزارة تهدف لمشاركة العالم هذه المناسبة الدولية باعتبار الشعر أحد روافد الثقافة ومعين هوية المجتمعات ومقياس نبضها وحياتها الثقافية، داعيًا الجمهور للحضور والاستمتاع بمافي هذا الاحتفال من ثراء وتنوع.من جانبه أكد المشرف على الأمسيات والتكريم الأديب والكاتب خالد اليوسف, أن هذه الاحتفالية هي امتداد طبيعي للبرامج التي تحتفي بالشعر والمثقفين, راجياً أن تحقق الأهداف التي تسعى إليها.// انتهى //20:16ت م0294