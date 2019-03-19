نجران 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأقامت جامعة نجران، ممثلة في لجنة خدمة المجتمع بكلية التربية اليوم، دورة تدريبية بعنوان " استخدام أساليب الجودة في التعليم " بثانوية بن الأثير، وذلك ضمن خطة الشراكة المجتمعية بين الجامعة وإدارة تعليم المنطقة.وتناولت الدورة التي قدمها أستاذ تقنيات التعليم المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية الدكتور، عبدالإله الفقي، واستهدفت عددًا من المعلمين والإداريين بتعليم نجران، مفهوم الجودة وأهميتها في التعليم، وإستراتيجية ضمان جودة الأداء والمبادئ التي ترتكز عليها، وكذلك أسباب زيادة الاهتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم، والأهداف التي يراد تحقيقها، واستخدام أساليب الجودة في المدارس السعودية وأولوياتها، بالإضافة إلى الأبعاد الإستراتيجية لإدارة الجودة الشاملة في المدارس وعناصرها، وضمان الجودة والاعتماد في قطاع التعليم، ومعايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس.//انتهى//20:38ت م0299