الدمام 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسحقق ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، إنجازًا دوليًا جديدًا، يضاف إلى سجل إنجازاته المحلية والدولية، بحصوله على جائزة التميز الدولية لإدارة الجودة عن العام الحالي 2019م، عن الفئة الماسية، نظير جهوده ودوره في إنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية بصفة خاصة، والمملكة بصفة عامة.وأوضح مدير عام ميناء الملك عبد العزيز المهندس وليد الفارس، أن هذه الجائزة التي تقدمها منظمة "Business Initiative Directions" تُعد من أهم الجوائز في مجال إدارة الجودة على المستوى الدولي ، التي قامت بالتعاون مع عدة مهندسين وعلماء مختصين بالرياضيات والاقتصاد لتصميم نموذج الجودة الشاملة (QC100) الذي نتج عنه العديد من الأدوات الأكثر شمولًا وفاعلية لإدارة الجودة في وقتنا الحاضر.وأشار إلى أنه منذ إنشاء المنظمة في عام 1986م في الولايات المتحدة وإسبانيا، كانت مهمتها الرئيسة الاعتراف بثقافة الجودة والتثقيف بها، وتعزيزها بين المنظمات البارزة دوليًا. وتقوم المنظمة كل عام بتنظيم سبعة مؤتمرات دولية خاصة بإدارة الجودة الشاملة، في كبرى العواصم الأوروبية والولايات المتحدة.وأكد المهندس الفارس أن حصول الميناء على مثل هذه الجوائز الدولية سيساعد في تعزيز اسم وسمعة ميناء الملك عبد العزيز، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤثر إيجابًا على مسيرة الهيئة العامة للموانئ، وهو ما يصب في جعل المملكة مركزًا لوجستيًا، يربط قارات العالم الثلاث لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.وأعرب عن سعادته بتحقيق هذه الجائزة الدولية المعروفة، مشيراً إلى أنها ثمرة جهد لجميع الموظفين في الميناء، الذين حرصوا على أن يكون لهم السبق في تعزيز قدرات الميناء وإمكاناته كواجهة حضارية وثقافية للمنطقة الشرقية والمملكة"، مؤكدًا أن "الجائزة ستكون حافزًا للجميع على تقديم المزيد من الجهود،لتطوير الميناء والارتقاء بالخدمات التي يقدمها لرجال الأعمال والجهات المصنعة".// انتهى //20:46ت م0301