الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنر، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، بحث التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان.// انتهى //20:47ت م0302