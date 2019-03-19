الصياهد 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسحرصت الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، فتح المجال للإبداع واحتواء العديد من الفنون، وتوصيل الرسالة الفنية عبر العديد من وسائل الفن.ويعد النحت على الرمال، فن قديم من الفنون المرئية، رأى النور في القرن العشرين، وتطوَّر مع تنامي وجود كاميرات التصوير، وبدأ هذا النوع من الفن الانتشار عربيًا، وحاليًا تقام ورش عمل ودروس لتعليمه للصغار والكبار.ولفت انتباه زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لوحات فنية جمالية بأنامل مبدعة، جذبت العديد من الزوار خلال فعالية "النحت على الرمال" ضمن الفعاليات العديدة التي اعتمدتها اللجنة المنظِّمة للمهرجان.// انتهى //20:53ت م0304