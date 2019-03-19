حائل 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم، المباراة التي أقيمت بين فريقي الجبلين والطائي، ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ضمن الجولة 29, وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، سجل للطائي البرازيلي إدواردو وسجل للجبلين البرازيلي يوري ميسياس.والتقى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بعد نهاية المباراة برئيسي نادي الجبلين والطائي, مؤكدًا على الروح العالية لشباب المنطقة.كما تفقد سموه مرافق مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية, وتجول داخل بيت الشباب والصالة الرياضية ومكتب الهيئة العامة للرياضة ومسبح المدينة الرياضية.ورافق سموه خلال الجولة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز الراشد، ومدير ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل صالح الساير.// انتهى //20:55ت م0305