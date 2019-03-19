حائل 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأكد معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي, أن المملكة تمتلك رؤية واضحة لإحداث التحول الرقمي، حيث تعمل الوزارة مع الجهات الشقيقة والشركاء في القطاع الخاص على دعم هذه الرؤية، عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية وايصال الخدمات، وصولًا لتحقيق التحول المنشود.جاء ذلك لدى زيارة معاليه لمنطقة حائل اليوم، للوقوف على سير العمل في خطط ومشروعات الوزارة الجاري تنفيذها في المنطقة، التي تسير حسبما خُطط له، وذلك نتيجةً للمستوى العالي من التنسيق والتعاون الهادف والمثمر بين جميع الجهات الداعمة والمشرفة والمنفذة.وأوضح معاليه أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على تطوير البنية التحتية التقنية في المناطق النائية، لتسهيل الحصول على المعلومات والخدمات الحكومية بطريقة أكثر سهولة ومرونة، مما يسهم بدوره في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، مشيدًا بجهود الشركات المنفذة للمشاريع في منطقة حائل، «ضوئيات للاتصالات، الاتصالات المتكاملة، الاتصالات السعودية STC»، حيث يجري العمل على توفير النطاق العريض اللاسلكي لأكثر من 180 ألف مواطن ومقيم في حوالي 30 ألف منزل في أكثر من 190 قرية وهجرة، كما يجري العمل من خلال هذه المشاريع على توفير خدمات النطاق العريض في المناطق الحضرية بشبكة الألياف الضوئية، للوصول إلى أكثر من 50 ألف منزل متصل بالألياف الضوئية بالمنطقة بنهاية عام 2020م.عقب ذلك، قام المهندس العوهلي, بجولة تفقدية في قرية النيصية إحدى قرى مشاريع النطاق العريض اللاسلكي بالمنطقة، لمتابعة سير المشروعات والاطلاع على خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والمقيمين.يذكر أن نشر شبكات النطاق العريض اللاسلكي في الهجر والقرى بالمناطق النائية وشبكات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية في المناطق الحضرية، تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التابع لرؤية المملكة 2030، وفي إطار خطة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر شبكات إنترنت النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة لتغطي نسبة 70% من المساكن في المناطق النائية ولنشر شبكات الألياف الضوئية في المناطق الحضرية لتصل إلى 60% من المساكن بالمملكة بنهاية 2020.// انتهى //20:57ت م0306