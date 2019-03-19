الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسرفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد.وقال معاليه بهذه المناسبة: إن هذا القرار سيكون له أعمق الأثر في حوكمة قطاع البريد، وضبط سوقه وجذب الاستثمارات العالمية له من خلال الدور المنوط للهيئة بتنظيم قطاع البريد، بما يضمن العدل والمساواة والشفافية، واقتراح القواعد والأسس والشروط بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل".وفي ختام تصريحه أعرب معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن شكره للقيادة على ما توليه من اهتمامٍ، باعتماد كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف قطاعات المملكة وأجهزتها، في سبيل تحقيق ما تصبو له من ريادةٍ للوطن وخدمة للمواطن.// انتهى //21:04ت م0307