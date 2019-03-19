الرياض 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح اليوم, السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا مولر.وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء الرغبة في تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.من جهتها أكدت السفيرة الألمانية استمرار دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي لليمن بما يحقق إحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.// انتهى //21:42ت م0321