الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، برقية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، عبر فيها نيابة عن أهالي مدينة الرياض، وعن سموه شخصيًا، عن بالغ الشكر والامتنان لمقامه الكريم على إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".وقال سموه: "إن من شأن هذه المشاريع النوعية الكبرى التي تقوم عليها "لجنة المشاريع الكبرى" برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع، حفظه الله، المساهمة في تحسين تنافسية مدينة الرياض ودعم مقوماتها وبنيتها الأساسية، وتعزيز قطاعاتها البيئية والثقافية والفنية والرياضية، والارتقاء بجودة الحياة فيها بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030" بمشيئة الله.وفي ختام البرقية، سأل سموه الله جل وعلا، أن ييسر إنجاز هذه المشاريع الطموحة، وأن يكتب فيها الخير والمنفعة، وأن يحفظ المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وسمو ولي عهده.// انتهى //21:56ت م0322