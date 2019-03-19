الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسيقيم مركز الملك عبدالله العالمي للابحاث الطبية "كيمارك" الخميس القادم, مؤتمر البحث العلمي برعاية مدير عام مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور أحمد العسكر وحضور عدد كبير من المهتمين والباحثين، والعاملين في المجال الطبي من مختلف مناطق المملكة, وذلك في القاعة الرئيسية لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الأحساء .ويهدف "كيمارك" من إقامة هذا الحدث العلمي أن يكون مركز الابحاث رافدًا من روافد التشجيع على البحث العلمي، وتمكين الباحثين من إثراء الحياة العلمية ببحوثهم، وتنشيط البحث العلمي في المجال الطبي من خلال إعطاء الفرصة للباحثين على مستوى المملكة لتقديم بحوثهم وعرضها على أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى تحفيزهم عبر البحوث المشاركة في مجالات عدة مثل البحوث العلمية الأساسية ومجالات البحوث الطبية الميدانية، والتجارب البحثية.وستكون الأبحاث المشاركة في هذا المؤتمر من مختلف الجامعات والمستشفيات من طلاب وأطباء، ويبلغ عدد البحوث المشاركة أكثر من 100 بحث، فيما تم اختيار 12 محاضرة شفهية، والباقي كملصق بحثي في المعرض، وستخضع هذه البحوث لتقييم لجنة تحكيم مختصة، لاختيار الفائزين من كل فئة، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل كنشاط مصاحب لهذا الحدث.// انتهى //21:57ت م0323