جدة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسسلم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد اليوم، جوائز المراكز الأولى لأولمبياد "الروبوت" الخامس بتنظيم إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وإشراف الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة خلال الأربعة أيام الماضية، الذي شهد منافسة 200 متدرب يمثلون 32 وحدة تدريبية على منصة الأولمبياد بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، بحضور مدير عام شؤون المتدربين المهندس محمد أبا حسين، ومدير عام الأنشطة المهندس سلطان الصنيع، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن كدسة.وهنأ "الفهيد" أبنائه المتدربين الحائزين على المراكز المتقدمة، منوهًا بجهود القائمين على الأولمبياد ضمن الماراثون المهني الذي أكد طريقه إلى عالمية الروبوت، وغيره من المنافسات التي وضعتها المؤسسة نصب اهتمامها داخليًا وخارجيًا، تأكيدًا لسعي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ نحو دعم خطط الموهبة والابتكار، والسير نحو تحقيق رؤية المملكة المباركة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تهدف من خلال رعايتها للموهوبين إلى إرساء دعائم ومقومات الاقتصاد المعرفي، من خلال تنمية الموارد المهنية، ودعم التطوير التقني والابتكار في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بالإضافة إلى توفير البيئة التدريبية المحفزة للإبداع.من جهته أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة، أن الأولمبياد حظي بدعم صندوق المتدربين والمتدربات الرئيس بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن الأولمبياد يعد منصة مميزة لتنمية تحديات حلول الروبوت والإبداع والابتكار، وتشجيعًا لمتدربي المؤسسة الموهوبين واحتضانهم ورعاية مواهبهم، وتشجيع أفكارهم التقنية الإبداعية بما يخدم الوطن في كافة المجالات، من خلال آليات عمل منظم خلقت مساحة من التنافس المهني بين شباب الوطن.وفي ذات السياق، كشف مدير عام الأنشطة بالمؤسسة، المهندس سلطان الصنيع، عن أبطال هذه النسخة من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية حيث حققت كلية التقنية بالأحساء المركز الأول في المسار الأول للأولمبياد بمسابقة فيكس العالمية، تلتها تقنية الرياض، ثم الدمام ثالثًا، وحلت تقنية تبوك رابعًا، أما فيما يخص المسار الثاني الخاص بالمسابقة الابتكارية فقد حققت الكلية التقنية بالدمام المركز الأول، تلتها كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، ثم المعهد الصناعي الثانوي الأول بالإحساء، فيما حلت الكلية التقنية بالإحساء رابعًا، وفي المسار الثالث للأولمبياد بمسابقة الحل الإبداعي، حققت الكلية التقنية بالرياض المركز الأول، تلتها الكلية التقنية بالجوف، ثم كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، فيما حققت تقنية بيشة المركز الرابع، وحققت في ذات الأولمبياد الكلية التقنية بالمجمعة درع أفضل تصميم، بينما حققت الكلية التقنية بالطائف درع الفريق المثالي.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أسست وحدة للموهوبين التقنيين، تتبعها مراكز للموهوبين في جميع مناطق المملكة، وتعنى بتنفيذ البرامج التطويرية للموهوبين والمبدعين من منسوبي المؤسسة في مجال التفكير الإبداعي، وحل المشكلات والروبوت وإستراتيجيات التفكير، لتكتسب زخمًا وطنيًا كل عام، ليؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على تمثيل الوطن دوليًا والحصول على مراكز متقدمة، فمن مشاركة في المسابقة العالمية للمهن، إلى نجاحات متوالية في معرض جنيف الدولي للاختراعات، وأولمبياد الروبوت التقني العالمي، والمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية آيتكس في العاصمة الماليزية، وتعتبر المؤسسة من القطاعات الواعدة التي وجدت الاهتمام، وتسعى إلى توفير الفرصة لمتدربيها الواعدين والموهوبين من خلال صقل خبراتهم ودعم مهاراتهم.// انتهى //21:58ت م0324